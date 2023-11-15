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07:23, 15 ноября 2023Мир

В России оценили вероятность обращения в МУС с иском против Израиля

Дипломат Полянский: Россия не планирует обращаться в МУС с иском против Израиля

Фото: Pixabay

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям» оценил вероятность обращения Москвы в Международный уголовный суд (МУС) с иском против Израиля о совершении военных преступлений.

Дипломат отметил, что у страны нет подобных планов, по крайней мере, ему об этом неизвестно.

Полянский добавил, что ООН не сможет признать Израиль виновным в совершении военных преступлений из-за США. Он отметил, что сама по себе организация не может ничего признать, это делают страны-участницы.

«Здесь не обойтись без Совбеза ООН, а там всё блокируют американцы», — заключил первый зампостпреда России.

Ранее стало известно, что Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд. Политика обвиняют в геноциде в секторе Газа. Инициаторы иска рассчитывают на начало расследования против израильского премьера, чтобы «замедлить насилие» в анклаве.

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