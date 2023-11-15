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12:09, 15 ноября 2023Спорт

Во Франции назвали три причины прогресса Головина в «Монако»

Журналист Момон назвал отличную форму причиной прогресса Головина в «Монако»

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Журналист L'Equipe Антуан Момон назвал три причины прогресса Александра Головина в «Монако». Его цитирует «Чемпионат».

В первую очередь Момон выделил отличную форму игрока. «Выносливость Головина стала стабильной. Он уже не такой травматичный, каким был в первых сезонах во Франции. Более того, сейчас россиянин может играть по 90 минут и не выдыхаться», — заявил он.

Также журналист отметил, что Головину подходит система нового тренера клуба Ади Хюттера. «Такой футбол помогает Головину раскрыть свой потенциал. Его качества проявляются и приводят к победам. Да и вообще, всей команде проще атаковать», — объяснил он.

Кроме того, одной из причин прогресса Момон назвал позицию Головина. «Теперь россиянин уже не на фланге, а ближе к центру поля, ближе к игре, ближе к мячу. Так он меньше привязан к позиции и получает свободу действий», — заявил он.

Ранее тренер Хюттер восхитился выступлением Головина за команду. «Он великолепен, он креативный игрок с отличной правой ногой. Я думаю, что он может добиться большего, но не хочу ставить перед ним никаких целей», — подчеркнул он.

В текущем сезоне Головин провел 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Футболист перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2026 года.

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      Дарья Коршунова
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