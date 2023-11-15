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23:28, 15 ноября 2023Мир

Встреча Байдена и Си Цзиньпина вызвала протесты

В Сан-Франциско началась акция протеста из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Сан-Франциско началась протестная акция на фоне встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на демонстрацию вышли сотни человек, заблокировав одну из центральных улиц города. Протестующие несут флаги Тибета, баннеры и транспаранты, скандируя лозунги с различными требованиями. В частности, они призывают к отделению от КНР Тибета и Внутренней Монголии.

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