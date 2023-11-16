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18:48, 16 ноября 2023Ценности

Билли Айлиш обругали в сети из-за обесценивания мужчин

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американскую певицу Билли Айлиш обругали в сети после высказываний о бодишейминге в сторону мужчин и женщин. На возмущения публики обратили внимание журналисты Page Six.

В интервью Variety 21-летняя исполнительница заявила, что мужские тела, как правило, не подвергаются критике со стороны общества, в отличие от фигур женщин. «Если у тебя есть мускулы — круто. Если нет, тоже круто. Если ты худой или пухлый, или даже у тебя пивной живот — класс. Всем все равно. Знаете почему? Потому что девушки — хорошие. Они любят людей такими, какие они есть», — отметила знаменитость.

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Пользователи сети, в свою очередь, не согласились с мнением Айлиш, поскольку посчитали, что своими высказываниями она обесценила проблемы мужчин. «Почему молодое поколение следит за тем, чтобы никто кроме них не мог быть жертвой? Неужели она настолько слепа и глуха?», «Звезды настолько оторваны от реальности, что становится смешно», «Думаю, с бодишеймингом хотя бы раз в жизни встречались как мужчины, так и женщины», — писали критики в многочисленных постах.

В октябре Билли Айлиш показала новую татуировку, и ее подняли на смех в сети. Звезда опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала обнаженной по пояс. Она продемонстрировала рисунок на спине, расположенный вдоль позвоночника и напоминавший текстуру дерева.

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      Карина Черных
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