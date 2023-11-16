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19:45, 16 ноября 2023Наука и техника

Доказана обратимость потери обоняния из-за коронавируса

JAMA Otolaryngology: доказана обратимость потери обоняния из-за коронавируса

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Итальянские ученые из Университета Триеста доказали, что потеря обоняния и вкуса из-за коронавируса обратима. Результаты работы опубликованы в JAMA Otolaryngology.

В ходе исследования команда изучила данные 88 человек, перенесших легкую форму COVID-19 в марте и апреле 2020 года. На протяжении трех лет участникам ежегодно проводили психофизические обследования с использованием тест-системы (SNOT-22).

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За время наблюдения у испытуемых уменьшилось нарушение обоняния или вкуса. Так, во время острой фазы дисфункция была на уровне 64,8 процента, и снизилась до 31,8, 20,5 и 15,9 процента через год, два и три соответственно. При этом вкусовые нарушения появляются реже и восстанавливаются быстрее, чем обоняние.

В апреле 2023 года сотрудники Университетского колледжа Лондона (Великобритания) обнаружили, что у пациентов, которые перенесли длительный COVID-19 с потерей обоняния, происходят изменения в активности определенных областей мозга.

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      Елена Апазиди
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