Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 19 апреля 2023Наука и техника

У пациентов с аносмией обнаружили изменения в мозге

eClinicalMedicine: у пациентов с COVID-19 и аносмией обнаружили изменения в мозге

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ученые Университетского колледжа Лондона показали, что у людей, которые перенесли долговременный COVID-19 с потерей обоняния, происходят изменения в активности определенных областей мозга. Результаты научной работы опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

В исследовании приняли участие 57 добровольцев, у которых была диагностирована связанная с коронавирусной инфекцией аносмия. Их сравнили с пациентами, кто не болел COVID-19. Добровольцам проводили магнитно-резонансную томографию с 15 июля по 17 ноября 2020 года, чтобы оценить уровень функциональной нейронной связности в обонятельных областях, а также определить различия в сером веществе и кровяном потоке головного мозга.

Оказалось, что у пациентов с аносмией наблюдалась повышенная связность между левой орбитофронтальной корой, зрительными ассоциативными зонами и мозжечком, а также снижение связности между правой орбитофронтальной корой и дорсальной передней поясной корой. При аносмии было характерно усиление кровяного потока в островковой доле, гиппокампе и вентральной поясной коре.

По словам ученых, результаты впервые показывают, что аносмия, вызванная COVID-19, вызывает изменения во взаимодействии между обонятельными областями головного мозга и регионами, отвечающими за обработку сенсорной информации и когнитивные функции. Хотя мозг продолжает воспринимать запахи, информация о них больше не обрабатывается должным образом. Тем не менее в большинстве случаев эти изменения не являются постоянными, так как многим пациентам удается вернуть обоняние.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила подготовленную украинским агентом диверсию в Керчи
В Петербурге мужчине отрубило часть руки после падения под поезд в метро
Кучеров обошел Ягра по числу матчей в плей-офф НХЛ с тремя и более очками
Российский политолог рассказал о присланной ему посылке со статуэткой
Оппозиция Южной Кореи призвала отказаться от военных поставок Украине
IT-специалисты резко заинтересовались домами в ипотеку
В столичном вузе объявили карантин из-за вспышки кори
Задержание ФСБ украинского диверсанта в Керчи попало на видео
Китай ответил на план Макрона по Украине
В московском доме нашли спрятанную за электрощитком гранату Ф-1
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.