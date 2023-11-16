Дубль российского форварда помог «Колорадо» разгромить «Анахайм»

Дубль российского форварда Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Анахайм» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев. Одержать победу команде помог дубль российского форварда Валерия Ничушкина. Нападающего признали третьей звездой матча.

Также голами отметились Самюэль Жирар, Фредрик Олофссон, Росс Колтон, Йоэль Кивиранта, Эндрю Коглиано и Девон Тэйвз. В составе «Анахайма» шайбы забросили Сэм Кэррик и Макс Джонс.

Команды выступают в Западной конференции НХЛ. Благодаря победе «Колорадо» набрал 20 очков и поднялся на второе место в Центральном дивизионе. «Анахайм» с 18 очками идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче 18 ноября «Анахайм» сыграет дома против «Флориды Пантерс». Днем позднее «Колорадо» на выезде встретится с «Даллас Старс».