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09:23, 16 ноября 2023Спорт

Дубль российского форварда помог «Колорадо» разгромить «Анахайм»

Дубль российского форварда Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Анахайм» в НХЛ

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев. Одержать победу команде помог дубль российского форварда Валерия Ничушкина. Нападающего признали третьей звездой матча.

Также голами отметились Самюэль Жирар, Фредрик Олофссон, Росс Колтон, Йоэль Кивиранта, Эндрю Коглиано и Девон Тэйвз. В составе «Анахайма» шайбы забросили Сэм Кэррик и Макс Джонс.

Команды выступают в Западной конференции НХЛ. Благодаря победе «Колорадо» набрал 20 очков и поднялся на второе место в Центральном дивизионе. «Анахайм» с 18 очками идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче 18 ноября «Анахайм» сыграет дома против «Флориды Пантерс». Днем позднее «Колорадо» на выезде встретится с «Даллас Старс».

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      Дарья Коршунова
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