Ферстаппен заявил, что выглядел клоуном на открытии этапа «Формулы-1» в Вегасе

Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен раскритиковал церемонию открытия на этапе «Формулы-1» в Лас-Вегасе. Его слова приводит The Race.

Ферстаппен заявил, что во время мероприятия спортсмены выглядели клоунами. «Мне вообще ничего здесь не нравится. Я выложусь по полной, но такое мне не по душе. На мой взгляд, все подобные штуки можно пропустить», — поделился он.

Перед этапом Гран-при в Лас-Вегасе впервые в истории была проведена церемония открытия. В ней приняли участие все 20 гонщиков, которых представляли зрителям, поднимая с помощью лифта на специальную платформу.

Ферстаппен — двукратный чемпион «Формулы-1». Нидерландский гонщик одержал победу в сезонах 2021 и 2022 года. В этом сезоне спортсмен также досрочно стал чемпионом.