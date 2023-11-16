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11:48, 16 ноября 2023Мир

Финская береговая охрана сообщила о завершении ремонта российского кабеля

Береговая охрана Финского залива: ремонт российского кабеля «Балтика» завершен

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters

Ремонт российского телекоммуникационного кабеля «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, завершен. Об этом сообщила береговая охрана Финского залива (SLMV) на своей странице в X.

«Завершены ремонтные работы на поврежденном российском кабеле в западной части Финского залива. В ходе контроля и связанных с ним проверок ремонтных работ нарушений законодательства экономической зоны и разрешительных условий не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Предположительно, инцидент с повреждением кабеля произошел 8 октября. Отмечается, что российский оператор связи «Ростелеком» 12 октября уведомил Финляндию о повреждениях, поскольку кабель частично проходит по экономической зоне страны. С 7 ноября на месте ремонта работало судно «Спасатель Карев».

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      Семен Александров
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