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17:04, 16 ноября 2023Спорт

Фитнес-тренер перечислил противопоказания к выполнению приседаний

Тренер Пархоменко посоветовал отказаться от приседаний при проблемах с осанкой

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Фитнес-тренер Владимир Пархоменко перечислил противопоказания к выполнению приседаний. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Людям, у которых есть нарушения или проблемы с осанкой, стоит быть осторожными. Они наиболее часто подвержены травмам», — заявил эксперт. Также он рекомендовал отказаться от приседаний тем, у кого имеются варикоз, геморрой, проблемы с тазобедренными суставами, ревматоидный артрит, артроз тазобедренного или коленного сустава.

Пархоменко добавил, что при выполнении таких упражнений, как приседания, стоит обратиться за помощью к специалистам и изучить правильную технику.

Ранее Пархоменко рассказал о правильной технике приседаний с собственным весом. Он отметил, что увеличить нагрузку можно за счет количества повторений, скорости выполнения движения или дополнительного отягощения.

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      Андрей Стрельцов
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