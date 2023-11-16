Фитнес-тренер перечислил противопоказания к выполнению приседаний

Тренер Пархоменко посоветовал отказаться от приседаний при проблемах с осанкой

Фитнес-тренер Владимир Пархоменко перечислил противопоказания к выполнению приседаний. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Людям, у которых есть нарушения или проблемы с осанкой, стоит быть осторожными. Они наиболее часто подвержены травмам», — заявил эксперт. Также он рекомендовал отказаться от приседаний тем, у кого имеются варикоз, геморрой, проблемы с тазобедренными суставами, ревматоидный артрит, артроз тазобедренного или коленного сустава.

Пархоменко добавил, что при выполнении таких упражнений, как приседания, стоит обратиться за помощью к специалистам и изучить правильную технику.

Ранее Пархоменко рассказал о правильной технике приседаний с собственным весом. Он отметил, что увеличить нагрузку можно за счет количества повторений, скорости выполнения движения или дополнительного отягощения.