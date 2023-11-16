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10:07, 16 ноября 2023Наука и техника

Короткий сон и работа в ночные смены увеличили риск гипертонии

Nature Communications: короткий и дневной сон увеличивают риск гипертонии

Фото: Oguz Yagız Kara / Unsplash

Ученые из Института сердца и диабета имени Бейкера обнаружили, что короткая или чрезмерная продолжительность сна, а также дремота днем могут увеличить риск развития гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе работы были изучены данные более 350 тысяч человек. Затем полученная информация была скорректирована с учетом возраста, пола, индекса массы тела (ИМТ) и факторов, нарушающих циркадный ритм. Специалисты пришли к выводу, что нарушения сна или работа в ночную смену связаны с повышенным артериальным давлением во всех возрастных группах как у мужчин, так и у женщин.

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Участники, которые работали в ночную смену и спали менее пяти-шести часов в сутки, были наиболее подвержены риску. Также значимая корреляция была в группе смешанного графика работы. Слишком длительный сон тоже оказывал негативное воздействие на циркадные ритмы. Закономерно, что короткий сон и сменная работа вызывали самое разрушительное влияние на артериальное давление.

В августе сотрудники Йоркского университета в Торонто (Канада) доказали связь между сменной работой и памятью. Согласно их данным, люди, работающие в ночную смену, более склонны к когнитивным нарушениям, включая снижение памяти.

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      Елена Апазиди
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