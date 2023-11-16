Костомаров рассказал о визите к боровшимся за его жизнь врачам

Роман Костомаров рассказал, что был рад вновь посетить врачей в Коммунарке

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал в Telegram, что вновь посетил больницу в Коммунарке, в которую попал в тяжелом состоянии в январе.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провел 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть», — признался он.

6 ноября Костомаров заявил, что выход на лед на коньках — его главная цель. «Ноги уже окрепли. Сейчас смотришь на лед и думаешь: неужели я так тоже катался? Хочется это попробовать и сделать», — резюмировал он.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.