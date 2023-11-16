Месси рассказал о навредившем футболу Гвардиоле

Лионель Месси рассказал, что Хосеп Гвардиола изменил футбол и навредил ему

Аргентинский нападающий Лионель Месси оценил вклад тренера Хосепа Гвардиолы в футбол. Его слова передает Marca.

«То, что сделал с футболом Хосеп, — просто фантастика. Он изменил его, но не только в Испании, а в Европе и в мире в целом», — заявил форвард. При этом он добавил, что Гвардиола и навредил футболу. Месси рассказал, что многие теперь пытаются имитировать тренера, вместо того чтобы развивать свой путь и стиль.

С 2016 года Гвардиола работает в «Манчестер Сити». В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанского специалиста оформила требл, выиграв Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии. FourFourTwo назвал Гвардиолу лучшим действующим клубным тренером мира.

Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией». Вместе с каталонским клубом он трижды побеждал в чемпионате Испании и дважды выигрывал главный еврокубковый турнир.