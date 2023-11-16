Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:01, 16 ноября 2023Мир

Небензя обвинил США в саботировании выработки документа по Газе

Небензя: США саботировали попытки выработать сбалансированный документ по Газе

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил США в саботировании выработки сбалансированного документа в Совете Безопасности (СБ) ООН по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«С самого начала нынешнего обострения в зоне палестино-израильского конфликта делегация США саботировала любые попытки выработать сбалансированный и деполитизированный документ, нацеленный на принятие реальных и неотложных мер по деэскалации обстановки», — заявил он. По словам дипломата, американская сторона фактически парализовала работу Совбеза по поддержанию международного мира и безопасности.

Ранее СБ ООН принял резолюцию Мальты, акцентированную на проблеме защиты детей в секторе Газа. При этом Совбез отказался принять российскую поправку по перемирию в Газе.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пленный солдат ВСУ отказался от обмена ради жизни в России

      Очередная база США в Сирии подверглась обстрелу

      Рита Ора пришла на премьеру фильма в платье на голое тело

      Небензя обвинил США в саботировании выработки документа по Газе

      ХАМАС опровергло информацию о просьбе Ирана не призывать к войне с Израилем

      МИД Турции обвинил руководство Израиля в клевете

      Взаимодействие с инсектицидами снизило качество спермы

      Известный режиссер сравнил москвичей с жителями Дальнего Востока

      Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

      Ушел из жизни экс-участник групп «Би-2» и «Дюна»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости