Небензя обвинил США в саботировании выработки документа по Газе

Небензя: США саботировали попытки выработать сбалансированный документ по Газе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил США в саботировании выработки сбалансированного документа в Совете Безопасности (СБ) ООН по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«С самого начала нынешнего обострения в зоне палестино-израильского конфликта делегация США саботировала любые попытки выработать сбалансированный и деполитизированный документ, нацеленный на принятие реальных и неотложных мер по деэскалации обстановки», — заявил он. По словам дипломата, американская сторона фактически парализовала работу Совбеза по поддержанию международного мира и безопасности.

Ранее СБ ООН принял резолюцию Мальты, акцентированную на проблеме защиты детей в секторе Газа. При этом Совбез отказался принять российскую поправку по перемирию в Газе.