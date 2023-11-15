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23:45, 15 ноября 2023Мир

Совбез ООН отказался принять российскую поправку по перемирию в Газе

Совбез ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в Газе

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ призывал к немедленному гуманитарному перемирию в регионе. За поправку проголосовали пять стран, против были США, девять государств воздержались.

Вечером 15 ноября заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс рассказал, что официальные лица Израиля обратились в ООН с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи для Газы. «И я рад, что Израиль впустил грузовики и разрешил сегодня ввоз небольшого количества топлива», — отметил замгенсека.

После этого ЦАХАЛ обстрелял в секторе Газа две школы Агентства ООН. В результате прямых ударов здания были повреждены, укрывавшиеся там люди получили ранения.

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