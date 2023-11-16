Обвиняемых в расправе над российским бизнесменом осудили после 15 лет следствия

В Тюмени осудили виновных в убийстве бизнесмена Вадима Шушанова в 2008 году

В Тюмени суд приговорил троих обвиняемых в расправе над российским бизнесменом Вадимом Шушановым, которая произошла в 2008 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Бывшую жену экс-партнера по бизнесу предпринимателя Алену Яковлеву лишили свободы на 12 лет. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Двоих ее близких, также обвиняемых по этому делу, приговорили к колонии строго режима. Андрею Давыдову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, а Дмитрию Иванову — 10 лет лишения свободы.

Суд также удовлетворил гражданские иски двоих потерпевших на 2,3 миллиона рублей. Расследование этого дела длилось 15 лет.

Коммерсант Вадим Шушанов пропал без вести в 2008 году. По версии следствия, его бывший бизнес-партнер Алексей Щепелин хотел заставить Шушанова написать расписку в получении более чем 18 миллионов рублей, чтобы затем через суд забрать нежилые помещения в собственность. Он поделился планом с женой, и она посоветовала пригласить для участия в деле одного из родственников. Он, в свою очередь, предложил ликвидировать Шушанова, если тот откажется написать расписку.

В результате заговорщики заманили жертву в дом и выстрелили в него из охотничьего ружья. Щепелин в течение многих лет скрывался от правосудия в другом регионе России, при этом родственники пытались пустить сыщиков по ложному следу. В результате его нашли и приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

В 2022 году присяжные вынесли вердикт Яковлевой, Давыдову и Иванову, потом решение принимал суд.