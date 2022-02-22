Присяжные вынесли вердикт по убийству бизнесмена в Тюмени после 14 лет следствия

В Тюмени присяжные вынесли вердикт фигурантам дела об убийстве местного бизнесмена Вадима Шушанова, расследование длилось 14 лет. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает Ura.ru.

По данным издания, суд присяжных вынес вердикт в отношении троих человек. Ранее за убийство уже был осужден экс-партнер Вадима Шушанова по бизнесу Алексей Щепелин, ему дали 11 лет строгого режима. После того как он дал показания, в деле появились еще трое фигурантов, обвиненных в причастности к убийству: его бывшая жена Алена Яковлева, а также ее близкие — Алексей Давыдов и Дмитрий Иванов.

Давыдова присяжные признали виновным в укрывательстве убийства, но оправдали в самом убийстве и самоуправных действиях в отношении Шушанова. Иванова полностью оправдали в пособничестве в убийстве и в пособничестве самоуправным действиям, совершенным с угрозой применения насилия. Яковлеву оправдали в пособничестве в убийстве и в пособничестве самоуправным действиям, но признали ее виновной в мошенничестве при получении выплат — женщина представила в управление Пенсионного фонда свидетельство о смерти Щепелина, достоверно зная, что он жив. С апреля 2017-го по август 2020 года она получала на двоих детей пенсии в связи с потерей кормильца, таким образом россиянка получила 856 689 рублей. И хотя все трое фигурантов признаны невиновными в убийстве, они виновны в завладении имуществом. Сроки наказания подозреваемым суд определит позже.

Коммерсант Вадим Шушанов пропал без вести в 2008 году. Следствие утверждает, что Щепелин хотел заставить Шушанова написать расписку в получении более чем 18 миллионов рублей, чтобы затем через суд забрать нежилые помещения в собственность. Он поделился планом с женой, и она посоветовала пригласить для участия в деле одного из родственников. Он, в свою очередь, предложил убить Шушанова, если тот откажется написать расписку. В итоге заговорщики заманили жертву в свой дом и застрелили из охотничьего ружья. Щепелин в течение многих лет скрывался от правосудия в другом регионе России, при этом родственники пытались пустить сыщиков по ложному следу, сказав, что он умер.