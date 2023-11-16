Раскрыты новые подробности состояния Александра Митты

Состояние Александра Митте стабилизировалось, его перевели из реанимации

Раскрыты новые подробности состояния госпитализированного российского режиссера Александра Митте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что кинематографиста перевели из реанимации в неврологическое отделение: ему уже лучше, состояние стабилизировалось, однако режиссер по-прежнему испытывает проблемы с речью. Медики назначили Митте терапию и индивидуальные занятия ЛФК.

Об экстренной госпитализации 90-летнего кинематографиста, поставившего фильмы «Таежный роман» и «Экипаж», стало известно 12 ноября. Сообщалось, что его состояние резко ухудшилось в связи с перенесенным инсультом. При этом ранее днем к режиссеру уже приезжала скорая помощь, но он отказался от госпитализации.

Позже сын Александра Митты раскрыл подробности о госпитализации отца.