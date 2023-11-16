Роднина ответила на критику Тарасовой в адрес работающих в Госдуме спортсменов

Ирина Роднина заявила, что спортсмены-депутаты работают на благо страны

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина ответила на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес работающих в Госдуме спортсменов. Ее слова приводит Sport24.

«Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!» — заявила Роднина.

Депутат также высказалась об участии спортсменов в политической жизни страны. «Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?!» — добавила она.

Ранее Тарасова оценила работу в Госдуме других спортсменов. По словам специалиста, она ее не ощущает.