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19:08, 16 ноября 2023Спорт

Роднина ответила на критику Тарасовой в адрес работающих в Госдуме спортсменов

Ирина Роднина заявила, что спортсмены-депутаты работают на благо страны

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина ответила на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в адрес работающих в Госдуме спортсменов. Ее слова приводит Sport24.

«Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!» — заявила Роднина.

Депутат также высказалась об участии спортсменов в политической жизни страны. «Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?!» — добавила она.

Ранее Тарасова оценила работу в Госдуме других спортсменов. По словам специалиста, она ее не ощущает.

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      Андрей Стрельцов
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