Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:25, 16 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о требующей срочного обращения к врачу боли в ногах

Ортопед Игнатов: боль в ногах может указывать на грыжу, артрит или тромбофлебит

Фото: Yen Phi / Unsplash

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов рассказал, о каких болезнях сигнализирует боль в ногах, и объяснил, когда болезненные ощущения требуют срочного обращения к врачу. Его слова цитирует aif.ru.

Игнатов отметил, что о наличии проблем со здоровьем говорит боль в ногах, которая долго не проходит, причиняет дискомфорт и ослабевает лишь после приема обезболивающих средств. По его словам, на причину возникновения такой боли может указывать ее характер и расположение. Так, тупая, тянущая боль, сопровождающаяся тяжестью, может быть симптомом начинающегося варикоза, говорит врач, а острая и пульсирующая боль в икрах нередко возникает при тромбофлебите. Появляющуюся по ночам или во время ходьбы болезненность Игнатов назвал одним из признаков атеросклероза сосудов, прострелы от ягодиц к пяткам — грыжи и радикулита, сильную боль в одном и том же месте — мышечным воспалением.

Материалы по теме:
Как убрать висцеральный жир? Чем опасен висцеральный жир на животе и как от него избавиться?
Как убрать висцеральный жир?Чем опасен висцеральный жир на животе и как от него избавиться?
27 июня 2023
Как убрать жир на животе: способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
Как убрать жир на животе:способы эффективного и здорового похудения, диета и упражнения от специалистов
30 апреля 2023
Почему болит в левом боку у женщин? Причины болей в подреберье и слева внизу живота
Почему болит в левом боку у женщин?Причины болей в подреберье и слева внизу живота
2 сентября 2023

Ортопед добавил, что боль в ногах также может возникать из-за плоскостопия, артрита, артроза или подагры. «Если появляются жжение, онемение, мурашки, то, вероятнее всего, дело носит неврологический характер», — предупредил Игнатов. Он подчеркнул, что не нужно пытаться самостоятельно вылечить симптомы, так как боль имеет множество причин, и определить верную сможет только врач.

Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил, что боль в спине может быть признаком опасного заболевания. Он уточнил, что острая боль появляется при остром панкреатите, когда требуется незамедлительное лечение.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия закрывает часть границы с Россией. Почему это происходит и когда будет невозможно попасть в страну

      SpaceX получила разрешение на второй запуск Starship

      Реакция Блинкена на заявление Байдена привлекла внимание журналистов

      В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной

      Биржевые цены на бензин резко снизились

      ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

      Россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду

      Суд взял под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика»

      Столичных водителей предупредили об опасности из-за плачущей женщины

      Президент ОКР отреагировал на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости