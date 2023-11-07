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15:28, 7 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о требующей срочного лечения боли в спине

Гастроэнтеролог Вялов: сильная боль в спине может быть симптомом панкреатита

Фото: Unsplash

Сильная боль в спине может быть проявлением панкреатита, при котором разрушаются ткани поджелудочной железы. О таком симптоме предупредил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов на своем YouTube-канале.

Специалист рассказал, что при панкреатите клетки поджелудочной железы разрушаются и отмирают, из-за этого возникает отек окружающих тканей, который часто провоцирует болезненные ощущения со стороны спины. Если заболевание запустить, продолжил врач, то боль становится опоясывающей. «Рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу», — объяснил Вялов.

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Врач отметил, что при панкреатите разрушение поджелудочной железы может идти быстрыми темпами и требовать срочного лечения. По его словам, распространенными факторами, которые запускают этот процесс, являются злоупотребление спиртными напитками и острой пищей, а также курение. Вялов добавил, что довольно часто заболевание появляется после удаления желчного пузыря.

Ранее врач-диетолог Наталья Пугачева предупредила, что заражение кишечной палочкой может спровоцировать различные осложнения, в том числе панкреатит. Чтобы избежать заражения, она призвала соблюдать правила приготовления и хранения пищи.

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      Екатерина Улитина
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