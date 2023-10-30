Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

В кишечнике человека обитают десятки безопасных штаммов кишечной палочки, однако несколько видов этого микроорганизма несут опасность для здоровья, предупредила врач-диетолог Наталья Пугачева. В комментарии для «Ленты.ру» главный врач «Центра биотической медицины» назвала россиянам способы защититься от отравления штаммами, обитающими во внешней среде.

Пугачева отметила, что за годы эволюции человеческий организм приспособился ко многим штаммам кишечной палочки. Этот микроорганизм даже участвует в синтезе витамина К и подавляет численность болезнетворных бактерий в кишечнике. Однако некоторые виды кишечной палочки в превышающем норму количестве могут быть опасны.

Представляющие угрозу штаммы могут попасть в организм с неочищенными овощами и фруктами, сырым мясом и непастеризованным молоком, а также с готовой едой, которую неправильно хранили, предупредила врач. Диетолог объяснила, что заражение кишечной палочкой влечет последствия разной степени тяжести — от диареи до панкреатита и колита.

Важно хранить готовые блюда и сырые продукты так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и соблюдать рекомендованный температурный режим. Активнее всего бактерия размножается при температуре от 37 до 39 градусах Цельсия. Готовые продукты легко обезопасить: микроорганизм погибает при нагревании до 70 градусов и выше или при УФ-облучении Наталья Пугачева врач-диетолог

Решающую роль в профилактике заражения кишечной палочкой играет соблюдение правил гигиены и правильного приготовления пищи, добавила Пугачева.

«Обращайте внимание на срок годности, сохранность упаковки, внешний вид и запах готового продукта. Чаще мойте руки и промывайте овощи, фрукты и листья салата перед употреблением. Не пейте сырое молоко и не ешьте непрожаренное мясо. Находясь на природе, не пейте воду из открытых источников, в том числе родников и колодцев, особенно если она кажется мутной и имеет подозрительный запах», — призвала напоследок врач.

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