Россиянам назвали самый полезный рецепт квашеной капусты

Старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала россиянам самый полезный рецепт квашеной капусты. Ее рекомендации приводит издание Life.

По мнению эксперта, лучше всего использовать капусту поздних сортов и добавлять к ней морковь. Овощи надо сложить в стеклянную или деревянную тару и добавить умеренное количество соли, чтобы запустить процесс брожения. Перемешивать капусту надо деревянной лопаткой или палочкой, иначе можно нарушить процесс ферментации.

Чтобы квашеная капуста всегда оставалась хрустящей и не скисла, Лялина посоветовала хранить ее в холоде при минимальном контакте с кислородом.

В заключение специалистка напомнила, что ферментированные продукты стоит употреблять в пищу регулярно, поскольку они содержат полезные бактерии, витамины С, К и витамины группы В. Кроме того, по ее словам, квашеная капуста богата антиоксидантами, которые «тормозят развитие хронических воспалительных процессов и поддерживают здоровье клеток».

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала полезные для пожилых людей продукты. В частности, она рекомендовала после 60 лет включить в рацион ферментированные продукты, тыкву и отвар шиповника.