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15:13, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Трижды выходившая замуж российская юмористка раскрыла пользу разводов

Кадр: «Правило 34» / YouTube

Популярная российская стендап-комикесса Ярослава Тринадцатко, трижды выходившая замуж и дважды расстававшаяся с мужьями, назвала пользу разводов. Об этом она рассказала в выпуске подкаста «Правило 34», доступном на YouTube.

Комикесса заявила, что оба развода «пошли ей на пользу». «Когда у меня произошел первый развод, у меня прям открылись все тайны мироздания. Я поняла, что я могу делать что хочу, лишь бы мне было хорошо. Ради того, чтобы мне было комфортно», — призналась Тринадцатко.

Юмористка добавила, что оба развода научили ее больше ценить себя.

Ранее Тринадцатко раскритиковала сервис в Европе, побывав там на отдыхе. Она заявила, что качество оказываемых услуги, например, такси или сервис в кофейнях, уступает московскому обслуживанию.

До этого комикесса призналась, что не смогла бы жить за границей. В качестве одной из причин юмористка назвала ее желание развиваться в стендап-комедии на русском языке.

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      Мария Большакова
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