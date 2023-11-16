Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 16 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ окружил больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа

Красный Полумесяц: ЦАХАЛ окружил больницу «Аль-Ахли» на севере Газы

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бронетехника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила больницу «Аль-Ахли», расположенную на севере сектора Газа. Об этом Палестинский Красный Полумесяц (PRCS) сообщил в социальной сети X.

«Израильские танки осаждают баптистскую больницу "Аль-Ахли" в Газе, продолжаются ожесточенные атаки. Бригады Красного Полумесяца не могут добраться до раненых», — говорится в заявлении.

В октябре радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль ударил по больнице «Аль-Ахли» управляемыми ракетами после угрозы взорвать ее. Однако ЦАХАЛ заявил, что непричастен к этому происшествию.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      В Астрахани рухнули два подъезда пятиэтажки. Жильцы заметили огромную трещину и выбежали. Под завалами могут быть люди

      Россиянин с расстройством личности сжег палатку за отказ подогреть шаурму

      Реклама

      Пакистанские бортпроводники сбежали от авиакомпании во время рейса в Канаду

      Очевидец описал момент появления трещины перед обрушением дома в Астрахани

      Эстония допустила закрытие границ с Россией

      Задержание ФСБ причастных к организации нарколабораторий попало на видео

      Пойманного 300-килограммового ската признали самой большой пресноводной рыбой

      ЦАХАЛ окружил больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа

      Сломавший 30 костей популярный актер рассказал о слезах радости после тренировки

      Известный режиссер высказался о достоинствах и недостатках сына Табакова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости