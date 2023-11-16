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19:39, 16 ноября 2023Спорт

UFC объявил дату реванша между Анкалаевым и Уокером

Магомед Анкалаев и Джонни Уокер проведут реванш 14 января на UFC Fight Night

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату реванша между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. Промоушен опубликовал ее на официальной странице в социальной сети X.

Анкалаев и Уокер подерутся на турнире UFC Fight Night 14 января. Схватка пройдет в Лас-Вегасе (США).

21 октября Анкалаев и Уокер встретились впервые. Поединок прошел на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Анкалаев нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, и рефери остановил поединок. После осмотра врачей было установлено, что Уокер не сможет продолжить противостояние. Бой признали несостоявшимся.

До боя с Уокером 31-летний уроженец Дагестана одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием завершился вничью. В активе бразильца, помимо схватки с россиянином, 20 побед и 7 поражений.

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      Ксения Курашкина
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