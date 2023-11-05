Менеджер Анкалаева раскрыл детали следующего поединка бойца
Менеджер Ризван Магомедов раскрыл детали следующего поединка российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомеда Анкалаева. Его слова приводит ТАСС.
«Уже на неделе будет объявлено о новом бое. Он пройдет в конце этого или начале следующего года», — заявил Магомедов. Анкалаев подерется с бразильцем Джони Уокером.
21 октября Анкалаев и Уокер сразились впервые. Схватка прошла на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Анкалаев ударил соперника коленом в голову, и рефери остановил поединок. После осмотра врачей было установлено, что Уокер не сможет продолжить противостояние. Бой признали несостоявшимся.
До боя с Уокером 31-летний уроженец Дагестана одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием завершился вничью. В активе бразильца, помимо схватки с россиянином, 20 побед и 7 поражений.