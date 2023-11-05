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13:26, 5 ноября 2023Спорт

Менеджер Анкалаева раскрыл детали следующего поединка бойца

Менеджер Анкалаева заявил, что в течение недели UFC назовет дату боя с Уокером

Фото: Stephen R. Sylvanie / Unsplash

Менеджер Ризван Магомедов раскрыл детали следующего поединка российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомеда Анкалаева. Его слова приводит ТАСС.

«Уже на неделе будет объявлено о новом бое. Он пройдет в конце этого или начале следующего года», — заявил Магомедов. Анкалаев подерется с бразильцем Джони Уокером.

21 октября Анкалаев и Уокер сразились впервые. Схватка прошла на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Анкалаев ударил соперника коленом в голову, и рефери остановил поединок. После осмотра врачей было установлено, что Уокер не сможет продолжить противостояние. Бой признали несостоявшимся.

До боя с Уокером 31-летний уроженец Дагестана одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием завершился вничью. В активе бразильца, помимо схватки с россиянином, 20 побед и 7 поражений.

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      Андрей Стрельцов
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