В Bellator сделали новое заявление о допинг-деле брата Нурмагомедова

Bellator примет решение о титуле Усмана Нурмагомедова после вскрытия пробы Б

В Bellator сделали новое заявление о допинг-деле российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова. Комментарий организации приводит ТАСС.

«Решение о титуле будет принято после вскрытия допинг-пробы Б», — сообщил президент промоушена Скотт Кокер.

11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния на полгода дисквалифицировала двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Его титульный бой с американцем Брентом Примусом был признан несостоявшимся.

Всего 25-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. На данный момент он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе.