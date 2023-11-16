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12:01, 16 ноября 2023Спорт

В Bellator сделали новое заявление о допинг-деле брата Нурмагомедова

Bellator примет решение о титуле Усмана Нурмагомедова после вскрытия пробы Б

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Bellator сделали новое заявление о допинг-деле российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова. Комментарий организации приводит ТАСС.

«Решение о титуле будет принято после вскрытия допинг-пробы Б», — сообщил президент промоушена Скотт Кокер.

11 ноября стало известно, что атлетическая комиссия штата Калифорния на полгода дисквалифицировала двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил. Его титульный бой с американцем Брентом Примусом был признан несостоявшимся.

Всего 25-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. На данный момент он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе.

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