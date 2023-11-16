Депутат Госдумы Белик: конфликт на Украине завершится только на условиях России

Конфликт на Украине может завершиться только на условиях России, которая не является сторонником его заморозки. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что конфликт с Россией необходимо завершить, а не заморозить. Он также подчеркнул, что его прекращение может быть разным, и кому-то оно может не понравиться.

Отвечая на слова украинского лидера, Белик отметил, что Россия также не стремится прерывать боевые действия на неопределенный срок. «Зеленский демонстрирует солидарную с Москвой точку зрения относительно заморозки конфликта, — сказал он. — Наши требования четки и просты: либо полная демилитаризация Украины, либо приведения ее к тем условиям, которые озвучивались на Стамбульской встрече в марте 2022 года».

Белик заявил, что украинские военачальники понимают, что не способны победить в конфликте даже с учетом помощи Запада. При этом заморозить боевые действия на своих условиях они также не могут. По словам политика, один Зеленский постоянно выступает со странными заявлениями. «То он хочет победить, то требует поддержки, теперь против заморозки. Кто его собирается слушать? Для нас эта фигура уже отыгранная», — сказал он.

Депутат добавил, что о завершении конфликта на взаимовыгодных условиях можно будет разговаривать с новым украинским лидером. «Он должен понимать, что оставить вооруженного до зубов антироссийского соседа в Москве никто не позволит. Так что, либо, по сути, наши условия, либо специальная военная операция будет продолжена», — заключил Белик.