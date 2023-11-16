Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 16 ноября 2023Россия

В Госдуме ответили на слова Зеленского о завершении конфликта на Украине

Депутат Госдумы Белик: конфликт на Украине завершится только на условиях России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Конфликт на Украине может завершиться только на условиях России, которая не является сторонником его заморозки. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что конфликт с Россией необходимо завершить, а не заморозить. Он также подчеркнул, что его прекращение может быть разным, и кому-то оно может не понравиться.

Отвечая на слова украинского лидера, Белик отметил, что Россия также не стремится прерывать боевые действия на неопределенный срок. «Зеленский демонстрирует солидарную с Москвой точку зрения относительно заморозки конфликта, — сказал он. — Наши требования четки и просты: либо полная демилитаризация Украины, либо приведения ее к тем условиям, которые озвучивались на Стамбульской встрече в марте 2022 года».

Белик заявил, что украинские военачальники понимают, что не способны победить в конфликте даже с учетом помощи Запада. При этом заморозить боевые действия на своих условиях они также не могут. По словам политика, один Зеленский постоянно выступает со странными заявлениями. «То он хочет победить, то требует поддержки, теперь против заморозки. Кто его собирается слушать? Для нас эта фигура уже отыгранная», — сказал он.

Депутат добавил, что о завершении конфликта на взаимовыгодных условиях можно будет разговаривать с новым украинским лидером. «Он должен понимать, что оставить вооруженного до зубов антироссийского соседа в Москве никто не позволит. Так что, либо, по сути, наши условия, либо специальная военная операция будет продолжена», — заключил Белик.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Из МГИМО уволили преподавателя, который позвал на лекцию Ивана Урганта. Что известно о скандале?

      В ЦБ обеспокоились ростом цен на жилье

      В Госдуме выступили против уголовной ответственности за склонение к абортам

      Кадыров перечислил критерии «брата»

      Глава ЦБ заявила об опасности текущего уровня инфляции

      ФСБ пресекла работу координируемых с Украины нарколабораторий

      Уролог развеяла популярный миф о причине болезней почек

      Летевший из России в Армению самолет сменил курс и сел в другой стране

      Владельца сетей «Тануки» и «Ерш» объявили в розыск. Ему угрожал основатель «Мужского государства»

      Мужчина выбросил на улицу домашних питонов бывшей девушки после разрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости