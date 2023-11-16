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13:27, 16 ноября 2023Спорт

В ЦСКА рассказали о зарплате Акинфеева в восемь тысяч рублей

Бабаев заявил, что Акинфеев получал по первому контракту в ЦСКА 8600 рублей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о первом контракте голкипера Игоря Акинфеева с клубом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бабаев заявил, что в начале карьеры в ЦСКА Акинфеев получал минимальный оклад в 8600 рублей. «Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Вот тогда он ничего не читал, просто подписал, немножко смутился и вышел из кабинета», — поделился он.

Ранее Акинфеев рассказал о планах после завершения карьеры. Футболист отметил, что после ухода из спорта хочет прежде всего отдохнуть несколько месяцев с семьей и отправиться в путешествие по России и Армении.

37-летний Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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      Дарья Коршунова
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