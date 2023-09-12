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17:16, 12 сентября 2023Спорт

Акинфеев рассказал о планах на будущее после завершения карьеры

Акинфеев рассказал, что после завершения карьеры хочет путешествовать по России

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах на будущее после завершения карьеры. Его слова приводит YouTube-канал клуба.

Футболист отметил, что после ухода из спорта хочет прежде всего отдохнуть несколько месяцев с семьей и отправиться в путешествие по Золотому кольцу России, Алтаю, Дальнему Востоку и Армении. «Потом уже, когда голова будет чиста, когда появятся новые мысли, будет видно, будет ли это ЦСКА, что это будет и как. От меня там уже ничего зависеть не будет — не я же выбираю, кем хочу быть», — добавил Акинфеев.

Спортсмен также ответил на вопрос о возможных сроках завершения карьеры. «Когда я пойму на сто процентов, что не готов, то двумя руками за и скажу, что все, хорош. Контракт до лета? Ну поиграем до лета, а там будет видно. В Саудовскую Аравию не поеду!» — сообщил футболист.

37-летний Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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    Ксения Курашкина
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