В Турции призвали обсудить выход страны из НАТО

ТКП: постыдно обсуждать членство Швеции в НАТО, а не выход Турции из альянса

Для Великого национального собрания Турции (ВНСТ) постыдно обсуждать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом заявила Турецкая коммунистическая партия (TKП) и призвала к выходу страны из Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

«Комиссия по иностранным делам ВНСТ должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации», — констатировала ТКП.

Политическая партия отметила, что НАТО старается как можно быстрее набрать новых членов в Северной Европе после начала конфликта на Украине, а скорость, с которой в альянс приняли Финляндию, назвали беспрецедентной. «К сожалению, и в этом вопросе ВНСТ потерпело серьезную неудачу, проголосовав за вступление Финляндии без единого голоса "против"», — говорится в заявлении.

Турецкие коммунисты уточнили, что присоединение Швеции к альянсу приведет к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе, поскольку «западные империалистические державы, прежде всего США, выступают за сохранение напряженности».

Ранее стало известно, что Турция до конца года одобрит членство Швеции в НАТО, если не будет эксцессов.