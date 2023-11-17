Главный тренер сборной ответила высмеявшей Гран-при России Родниной

Главный тренер сборной Чайковская заявила, что критика Родниной ничего не значит

Главный тренер российской сборной по фигурному катанию Елена Чайковская ответила высмеявшей Гран-при России трехкратной олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Ирине Родниной. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Роднина раскритиковала Гран-при России, назвав соревнования «первенством ЖЭКа». Она заявила, что по работе могла бы следить за турниром, однако в свободное время не собирается делать это.

Чайковская назвала Роднину великой спортсменкой, которая не нашла себя в фигурном катании и тренерстве. «Отсюда и такая боль, такие высказывания, которые ничего не значат», — заключила она.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой, в том числе в международной серии Гран-при. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.