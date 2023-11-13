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19:18, 13 ноября 2023Спорт

Роднина высмеяла Гран-при России по фигурному катанию

Депутат Роднина назвала Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высмеяла Гран-при России по фигурному катанию. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина назвала соревнования «первенством ЖЭКа». Она подчеркнула, что по работе могла бы следить за Гран-при, однако в свободное время не собирается делать это. «Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса», — подытожила депутат.

10 ноября хореограф Илья Авербух заявил об общем спаде интереса к фигурному катанию в России. По его словам, это заметно по этапам Гран-при страны.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим было решено проводить Гран-при России.

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      Анастасия Борисова
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