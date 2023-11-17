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10:44, 17 ноября 2023Ценности

Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном бикини

Фото: @inamoratawoman

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном купальнике собственного бренда Inamorata. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

32-летняя манекенщица предстала перед камерой в атласном голубом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов с оборкой в задней части изделия. При этом знаменитость распустила волосы, подчеркнула глаза стрелками и нанесла блеск на губы.

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Поклонники высказались о снимках в комментариях. «Естественная красота», «Такая милая», «Самая красивая женщина в мире», — восхитились внешностью модели юзеры.

Ранее в ноябре жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном образе для рекламы своего косметического бренда Rhode. На размещенном фото 26-летняя манекенщица позирует перед камерой в розовой футболке и шелковых трусах, лежа на огромном пластиковом диване в виде леденца.

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      Карина Черных
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