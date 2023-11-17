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14:13, 17 ноября 2023Мир

Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов евро

Министр обороны Хакканен: Финляндия направит 100 миллионов евро на помощь ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Финляндия отправит новый двадцатый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) примерно на 100 миллионов евро почти 109 миллионов долларов). Об этом заявил министр обороны республики Антти Хакканен в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«Финляндия направит на помощь Украине больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики [Саули Ниинисте] 17 ноября 2023 года по предложению правительства», — говорится в заявлении.

Министр обороны отметил, что общая компенсационная стоимость двадцати пакетов помощи в области оборонного оборудования, утвержденных Финляндией, теперь составляет 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов).

Хакканен уточнил, что фины остаются непоколебимыми в своем решении поддерживать украинцев, поскольку от этого напрямую зависит безопасности Европы и Финляндии в текущем десятилетии.

Ранее Финляндия допустила закрытие отдельных или всех КПП на границе с Россией. Причиной для таких действий назвали увеличение количества нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, перешедших восточную границу страны без необходимых документов.

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      Дарья Балацкая
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