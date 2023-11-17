Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов евро

Министр обороны Хакканен: Финляндия направит 100 миллионов евро на помощь ВСУ

Финляндия отправит новый двадцатый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) примерно на 100 миллионов евро почти 109 миллионов долларов). Об этом заявил министр обороны республики Антти Хакканен в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«Финляндия направит на помощь Украине больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики [Саули Ниинисте] 17 ноября 2023 года по предложению правительства», — говорится в заявлении.

Министр обороны отметил, что общая компенсационная стоимость двадцати пакетов помощи в области оборонного оборудования, утвержденных Финляндией, теперь составляет 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов).

Хакканен уточнил, что фины остаются непоколебимыми в своем решении поддерживать украинцев, поскольку от этого напрямую зависит безопасности Европы и Финляндии в текущем десятилетии.

Ранее Финляндия допустила закрытие отдельных или всех КПП на границе с Россией. Причиной для таких действий назвали увеличение количества нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, перешедших восточную границу страны без необходимых документов.