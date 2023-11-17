Назван метод для снижения давления за одну неделю

JAMA: диета с низким содержанием натрия поможет снизить давление за одну неделю

Американские ученые нашли способ снизить давление за одну неделю при помощи диеты с низким содержанием натрия. Метод описан в медицинском журнале JAMA.

«Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба», — указано в исследовании. Такие результаты показали испытуемые в возрасте от 50 до 75 лет, которые соблюдали сначала недельную диету с пониженным содержанием натрия, а затем вторую — с повышенным.

Натрий является компонентом соли, пищевой соды и глутамата натрия, которые регулярно используют в готовке.

Ранее исследователи из Института сердца и диабета имени Бейкера обнаружили, что короткая или чрезмерная продолжительность сна, а также дремота днем могут увеличить риск развития гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Специалисты пришли к выводу, что нарушения сна или работа в ночную смену связаны с повышенным артериальным давлением во всех возрастных группах как у мужчин, так и у женщин.