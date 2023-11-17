Перечислено вооружение российской подлодки «Нерпа»

Эксперт Кошкин: АПЛ «Нерпа» способна нести крылатые ракеты и торпеды

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б» способна нести крылатые ракеты, торпеды и мины. Вооружение подлодки перечислил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

«Скорость ее где-то 11 узлов надводная, подводная — 33 узла, рабочая глубина — 520 метров, предельная — 600 метров, автономное плавание — 100 суток, экипаж — 73 человека, из них 31 офицер. Стоит сказать, что и длина ее 114 метров, силовая установка — ядерный реактор, где-то 43 тысячи лошадиных сил. И вооружение — это и крылатые ракеты, и, соответственно, торпеды, мины и есть даже средства ПВО — "Стрела-3М"», — сказал он.

Также Кошкин напомнил, что 8 ноября 2008 года в ходе испытаний на подлодке несанкционированно сработала система пожаротушения, после чего произошла авария. Подлодке потребовался ремонт, а в 2012 году отремонтированную АПЛ передали в лизинг Военно-морским силам Индии сроком на десять лет. «Нерпу» вернули раньше установленного срока — в 2021 году. Он отметил, что в Главкомате Военно-морского флота (ВМФ) России проанализировали состояние «Нерпы» и решили, что подлодку лучше утилизировать.

Ранее в ноябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Главкомат ВМФ России предложил утилизировать аварийную подлодку К-152 «Нерпа».

В июне 2021 года источник ТАСС рассказал, что Индия вернула АПЛ «Нерпа» (Chakra) из-за взрыва баллона воздуха высокого давления, который произошел в 2020 году во время похода субмарины. Взрыв повредил легкий и прочный корпус подлодки.