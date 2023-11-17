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16:30, 17 ноября 2023Забота о себе

Россиянам раскрыли секрет сохранения стройности зимой

Врач Утюмова: недостаток витамина D в зимние месяцы усиливает аппетит

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

Чтобы не переедать в зимние месяцы и не набирать лишние килограммы, нужно следить за балансом полезных веществ в организме, считает врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. Секрет сохранения стройности и хорошего настроения в холодное время года она раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Утюмова отметила, что зимой масса тела может увеличиться на пять процентов. По ее словам, это физиологический процесс, обусловленный накоплением жировой ткани. «Из-за холода и малого количества солнечного света мы больше времени проводим дома, добавляем в рацион перекусы, содержащие быстрые углеводы», — объяснила врач.

При этом специалистка подчеркнула, что аппетит может усиливаться из-за недостатка витамина D. По словам Утюмовой, это вещество влияет на секрецию лептина, а также выработку паратгормона и кальцитриола, которые заставляют тело накапливать жировую ткань.

Как правило, рекомендуется на ежедневной основе принимать препараты витамина D. При этом дозировка должна быть профилактической, то есть 2000 ЕД в сутки

Дарья Утюмоваврач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье»
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Утюмова добавила, что тяга к сладостям и выпечке может усиливаться в пасмурные дни, когда уровень гормона серотонина снижается и человеку для хорошего настроения требуется дополнительная стимуляция. Кроме того, при сокращении светового дня, организм вырабатывает больше мелатонина, говорит врач, что не только вызывает грустное настроение и сонливость, но и усиливает чувство голода. «Компенсировать это можно, например, за счет увеличения яркости ламп дневного освещения», — дала совет гастроэнтеролог.

Угрюмова подчеркнула, что для сохранения красоты и здоровья зимой следует употреблять овощи, фрукты, а также больше богатых белком продуктов: мясо, рыбу и молочные продукты. Кроме того, по ее словам, важно даже в холодную погоду вести активный образ жизни и заниматься любой аэробной нагрузкой не менее 150 минут в неделю.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова посоветовала в холода добавить в рацион темный шоколад и сыр. По ее словам, эти продукты содержат необходимые вещества для хорошего эмоционального и физического самочувствия.

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      Екатерина Улитина
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