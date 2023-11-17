Схвативший соперника за горло Месси объяснил свой поступок

Месси объяснил, что схватил за горло уругвайца Оливеру за неуважение к старшим

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал инцидент с игроком сборной Уругвая Матиасом Оливерой в матче отбора чемпионата мира-2026. Его слова приводит TyC Sports.

«Я предпочту не говорить все, что думаю. Но этим молодым людям нужно научиться уважать старших», — так Месси объяснил, свой поступок. Ранее по ходу матча 22-летний уругваец показал непристойный жест в сторону 29-летнего аргентинца Родриго Де Поля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Уругвая. Месси и Оливера результативными действиями не отметились.

Несмотря на поражение, сборная Аргентины с 12 очками сохранила первое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной зоны. Уругвай имеет в активе 10 очков и располагается на второй строке.