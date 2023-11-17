Словакия досрочно вышла в финальную часть Евро-2024

Словакия обыграла команду Исландии и досрочно вышла в финальную часть Евро-2024

Сборная Словакии обыграла команду Исландии и досрочно прошла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы J состоялась в Братиславе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе гостей забили Орри Оскарссон (17-я минута) и Андри Гудьонсен (74). У сборной Словакии голы забили Ондрей Дуда (36, пенальти), Юрай Куцка (30), а также дубль оформил Лукас Хараслин (47; 55).

Словакия занимает второе место в группе J с 19 очками.

13 октября сборная Португалии обыграла команду Словакии в матче квалификации Евро-2024. Встреча в Порту завершилась со счетом 3:2. Победить хозяевам помог дубль нападающего Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти на 29-й на 72-й минуте. Также у португальцев голом на 18-й минуте отметился Гонсалу Рамуш.