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03:53, 17 ноября 2023Спорт

Словакия досрочно вышла в финальную часть Евро-2024

Словакия обыграла команду Исландии и досрочно вышла в финальную часть Евро-2024

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Сборная Словакии обыграла команду Исландии и досрочно прошла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы J состоялась в Братиславе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе гостей забили Орри Оскарссон (17-я минута) и Андри Гудьонсен (74). У сборной Словакии голы забили Ондрей Дуда (36, пенальти), Юрай Куцка (30), а также дубль оформил Лукас Хараслин (47; 55).

Словакия занимает второе место в группе J с 19 очками.

13 октября сборная Португалии обыграла команду Словакии в матче квалификации Евро-2024. Встреча в Порту завершилась со счетом 3:2. Победить хозяевам помог дубль нападающего Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти на 29-й на 72-й минуте. Также у португальцев голом на 18-й минуте отметился Гонсалу Рамуш.

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      Юлия Мискевич
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