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11:33, 17 ноября 2023Бывший СССР

Российский полковник раскрыл способ борьбы с морскими дронами ВСУ

Полковник Матвийчук: Россия борется с морскими дронами ВСУ при помощи сетей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Морские дроны преимущественно идут в полупогруженном состоянии, из-за чего заметить их достаточно непросто. Методы борьбы с этим типом вооружения в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Киеву действительно удалось создать некоторое подобие флота морских дронов. Их получают в виде запчастей и собирают где-то под Одессой. Они оказались достаточно успешными и действительно создавали определенную угрозу», — рассказал Матвийчук.

Россия, по его словам, борется с морскими дронами с помощью подводных металлических сетей, которые не допускают атаки на корабли и инфраструктуру, а также с помощью радиолокационного наблюдения и наблюдения с бортов кораблей с последующим уничтожением дронов.

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«Преимущество морского дрона в том, что он идет в полупогруженном состоянии, его тяжело заметить. Но сейчас появились средства наблюдения, которые достаточно высокоэффективны, потому почти все атаки не приносят успеха. Другая проблема в том, что дроны пытаются запускать с бортов торговых судов, которые якобы выполняют гражданские задачи. Так что количество наблюдательных и разведывательных задач увеличилось», — заключил полковник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании флота морских дронов. «Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», — сказал он.

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      Варвара Кошечкина
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