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17:54, 17 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о противотанковых заграждениях на границе Эстонии с Россией

Postimees: Эстония привезла к границе с Россией противотанковые заграждения

Фото: Janis Laizans / Reuters

Эстония привезла к границе с Россией в Нарве противотанковые заграждения, так называемые «зубы дракона». Об этом сообщает портал Postimees.

Уточняется, что очевидцы заметили появление грузовика с бетонными пирамидами на мосту в Нарве, который является пограничным переходом между странами. Как отмечается, «зубы дракона» используются, чтобы техника не могла пройти.

Руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва заявил, что бетонные блоки были подготовлены на случай, если эстонское правительство решит ограничить въезд из России для сдерживания волны нелегальных мигрантов.

16 ноября власти Эстонии допустили частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с РФ. Глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар рассказал, что въезд в Европейский союз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это законные основания. Как он отметил, эстонская стороны знала о планах Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией.

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      Кристина Есикова
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