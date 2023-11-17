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15:16, 17 ноября 2023Экономика

Цена на российскую нефть обвалилась

Bloomberg: стоимость российской нефти Urals вернулась к 60 долларам за баррель

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После резкого падения нефтяных котировок в четверг, 16 ноября, стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась к уровню 60 долларов за баррель, что соответствует ценовому потолку западных стран. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media сообщает Bloomberg.

По оценкам организации, поставки из порта Приморска на Балтийском море проходили по цене 62,13 доллара за баррель, что на 4,5 доллара меньше, чем днем ранее. Дисконт сохранился на уровне 14,67 доллара за баррель, как и на прошлой неделе.

В последние месяцы потолок цен фактически перестал работать, по оценкам участников рынка, практически вся нефть российского происхождения продавалась дороже. На этом фоне российский Минфин в начале ноября указал, что средняя стоимость Urals с начала года составила 61,84 доллара за баррель.

Тем не менее с отступлением цен от сентябрьских максимумов разница между основными международными сортами и Urals начала увеличиваться. На ситуацию может влиять и усиление контроля со стороны США за соблюдением норм ценового потолка. В частности, накануне под санкции попали три ходившие под флагом Либерии судна, которые доставляли премиальный сорт Sokol из России в Индию.

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Также стало известно о дискуссии в Евросоюзе по поводу проверки российских танкеров в датских проливах и возможной блокировки в случае, если документы вызовут подозрение. Решение о таких мерах еще не принято, но поводом для него может стать экологическая угроза.

Для обхода ценового потолка российские компании используют теневой флот, состоящий из старых танкеров, что повышает вероятность разливов. Отсутствие страховки или сомнительный страховщик может привести к тому, что выплачивать компенсацию после аварии будет некому. При этом проверка может выявить и фальшивые документы о продаже партии по цене ниже потолка, что позволяет европейским страховщикам обслуживать танкер с грузом российской нефти.

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      Платон Щукин
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