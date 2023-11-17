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07:39, 17 ноября 2023Мир

В МИД прокомментировали назначение экс-премьера Британии Кэмерона на новый пост

МИД РФ: Москва не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге с Лондоном
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии. Об этом сообщили в министерство иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних дела.

13 ноября экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили на новую должность. Кэмерон стал первым главой британской дипломатии, который побывал в Одессе после начала специальной военной операции (СВО) России.

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      Юлия Мискевич
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