В МИД прокомментировали назначение экс-премьера Британии Кэмерона на новый пост

МИД РФ: Москва не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге с Лондоном

Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии. Об этом сообщили в министерство иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних дела.

13 ноября экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили на новую должность. Кэмерон стал первым главой британской дипломатии, который побывал в Одессе после начала специальной военной операции (СВО) России.

