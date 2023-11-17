В УК оценили возможность обрушения дома в Астрахани из-за перепланировки

Директор УК Хахалев: обрушение дома в Астрахани могло быть из-за перепланировки

Директор управляющей компании (УК) БИСКРА Сергей Хахалев оценил возможность обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани из-за перепланировки со стороны жильцов. В беседе с «Известиям» он допустил такую версию.

«Единственное предположение — кто-то сделал перепланировку. Люди говорят, что слышали перфоратор. Обращений к нам не было. В 2012 году мы уже выселяли два подъезда, чтобы провести ремонтные работы, проходила экспертиза», — рассказал мужчина, уточнив, что затем было принято решение объявить дом пригодным для проживания.

По его словам, с 2018 по 2020 год в здании проводился капитальный ремонт.

Жилая пятиэтажка в Астрахани частично обрушилась вечером 16 ноября. Рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. Одну из жительниц дома — 84-летнюю женщину — спасти не удалось. Из-за произошедшего власти ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

По одной из версий, причиной появления трещины в стене пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани, которая потом привела к обрушению части дома, могла стать незаконная перепланировка одной из квартир.

По другой версии, фундамент здания подмыли канализационные воды — якобы в одной из квартир прорвало батарею. Сами жильцы рассказывали, что не один год жаловались на затопление подвала, но получали отписки.