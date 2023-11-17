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04:19, 17 ноября 2023Мир

Вице-премьер рассказал о работе над финальной декларацией саммита АТЭС

Вице-премьер Оверчук: участники АТЭС продолжают работу над финальной декларацией
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Участники саммита АТЭС продолжают работу над финальной декларацией форума, в том числе с участием МИД России. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который возглавляет российскую делегацию. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник уточнил, что пока рано комментировать возможность ее принятия.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявление Госдепартамента США о том, что приезд российского президента Владимира Путина на саммит «не ожидается», и заявил, что Москва самостоятельно определит уровень участия на саммите.

В этом году Вашингтон четко дал понять, что участие в АТЭС в текущем году будет проходить «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций».

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      Юлия Мискевич
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