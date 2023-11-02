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04:55, 2 ноября 2023Мир

В США пообещали обеспечить участие России на саммите АТЭС

Госдепартамент: США обеспечат участие России на саммите АТЭС с учетом санкций

Фото: Dave Sherrill / Unsplash

США будут работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

При этом Соединенные Штаты четко дают понять, что участие в АТЭС в текущем году будет проходить «в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций».

В ведомстве также сообщили, что у Вашингтона нет обновленной информации относительно участников предстоящего мероприятия со стороны России.

В октябре официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер высказался об участии президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По его словам, Вашингтон не ожидает, что российский лидер посетит саммит.

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      Марина Совина
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