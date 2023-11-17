Жена популярного певца объяснила отказ сидеть со своими детьми в самолете

Жена Робби Уильямса рассказала, что в самолете сидит отдельно от своих детей

Жена популярного британского певца Робби Уильямса актриса Айда Филдс объяснила причину, по которой она отказалась сидеть рядом со своими детьми в бизнес-классе во время перелетов. О своем подходе к воспитанию она рассказала в интервью The Sunday Times.

44-летняя Филдс указала, что их четверо детей с Робби Уильямсом всегда летают в экономклассе самолета, тогда как она и муж летят отдельно в бизнес-классе. Она объяснила, что такое решение продиктовано желанием научить детей ответственному отношению к деньгам. «Нет никакого интереса воспитывать избалованных сопляков. Мои дети будут знать, где они сидят в самолете, до тех пор пока не могут сами заплатить за то, чтобы пересесть в другую часть», — заявила Филдс.

Робби Уильямс и Айда Филдс воспитывают четырех детей: 11-летнюю дочь Тедди, девятилетнего сына Чарли, пятилетнюю Коко и Бо, которому три года.

Ранее 49-летний певец Робби Уильямс рассказал, как не спал шесть дней подряд во время борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью. Исполнитель также признался, что страдал от психических расстройств.