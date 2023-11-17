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17:24, 17 ноября 2023Забота о себе

Жена популярного певца объяснила отказ сидеть со своими детьми в самолете

Жена Робби Уильямса рассказала, что в самолете сидит отдельно от своих детей

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images for Chopard

Жена популярного британского певца Робби Уильямса актриса Айда Филдс объяснила причину, по которой она отказалась сидеть рядом со своими детьми в бизнес-классе во время перелетов. О своем подходе к воспитанию она рассказала в интервью The Sunday Times.

44-летняя Филдс указала, что их четверо детей с Робби Уильямсом всегда летают в экономклассе самолета, тогда как она и муж летят отдельно в бизнес-классе. Она объяснила, что такое решение продиктовано желанием научить детей ответственному отношению к деньгам. «Нет никакого интереса воспитывать избалованных сопляков. Мои дети будут знать, где они сидят в самолете, до тех пор пока не могут сами заплатить за то, чтобы пересесть в другую часть», — заявила Филдс.

Робби Уильямс и Айда Филдс воспитывают четырех детей: 11-летнюю дочь Тедди, девятилетнего сына Чарли, пятилетнюю Коко и Бо, которому три года.

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      Екатерина Улитина
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