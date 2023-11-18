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16:02, 18 ноября 2023Спорт

Акинфеев объяснил нежелание уезжать в Европу

Футболист Игорь Акинфеев заявил, что мечтал играть за ЦСКА

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» объяснил нежелание уезжать в Европу.

«У меня была мечта играть за ЦСКА, играть в классных турнирах, играх. У меня это все было. И я ни о чем не жалею в своей жизни, ни о чем», — заявил вратарь. Он добавил, что вместе со сборной России стабильно играл на чемпионатах мира и Европы, а с ЦСКА — в Кубке УЕФА, Лиге Европы и Лиге чемпионов.

16 ноября генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о первом контракте Акинфеева с клубом. Бабаев заявил, что в начале карьеры в ЦСКА Акинфеев получал минимальный оклад в 8600 рублей.

37-летний Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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